Nem bocsát el senkit Donald Trump a kiszivárgott csoportos chat miatt

Donald Trump kijelentette, hogy nem bocsát el senkit a kormányzatából egy olyan csoportos chat miatt, amely véletlenül kiszivárogtatott egy újságírónak információkat az amerikai légicsapásokról. Az NBC News-nak adott interjúban emellett beszélt Grönland esetleges annektálásáról és az új autóipari vámokról is - tudósított a The New York Times