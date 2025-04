Két ábra, amely megmutatja, mekkora valójában az orosz hadsereg friss területhódítása

A most publikált ábrák elkészítésének módszertana hasonló, mint a sokat forgatott War Mapper módszertana: a szerkesztő harcéri fotók, videók alapján becsüli meg az orosz és ukrán haderő „nettó” területszerzését. A nettó területszerzés azt jelenti, hogy ha például Oroszország elfoglal 100 négyzetkilométert adott hónapban, Ukrajna pedig visszafoglal 50-et, akkor a nettó orosz területszerzés 50 négyzetkilométer lesz. A Lost Armor egyébként egy orosz kötődésű blog, de számaikban nincs nagyon jelentős eltérés, sőt, néhány hónapban még alá is mértek a War Mapperhez képest.

Most megérkezett a két legfrissebb ábra a legfrissebb, márciusi nettó területváltozásokról.

Az ábrán a kurszki és az ukrajnai területi változásokat külön-külön tüntették fel.

Az összesítésből kiderül, hogy

Via Lost Armour:Territorial results for March 2025 in the SMO and CTO zones.In one month, the Russian Armed Forces liberated over 470 km² of territory.The area of ​​the Kursk and Belgorod regions occupied by the Ukrainian Armed Forces has been reduced to less than 100 km². pic.twitter.com/y81QjfuxNR