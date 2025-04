Vulkán tört ki Európában, sürgős evakuálásba kezdtek

Vulkánkitörés veszélye miatt

már korábban evakuálták a Reykjanes-félszigeten fekvő Grindavík lakosait, valamint a közeli Kék Lagúna geotermikus luxusfürdő és hotel vendégeit.

A vulkánkitörés veszélyére kedden hajnalban az Izlandi Meteorológiai Hivatal figyelmeztette a lakosságot. Később már arról számoltak be, hogy a vulkán kitört.

Figyelem! A kitörés elkezdődött

– tájékoztattak.

BREAKING: A new eruption in Iceland has begun. Link to livestream below pic.twitter.com/tkTDEU65b9