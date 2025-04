Eddig nem látott felvétel jelent meg a Wagner és az orosz erők közötti harcról

2023. június 24-én a reggeli órákban érkeztek az első hírek arról, hogy a Wagner-puccsisták átvették az ellenőrzést Rosztov városa fölött. Ezt követően pedig megkezdődött a katonai konvoj Moszkva elleni vonulása.

Mivel Oroszországnak nem volt gyorsan bevethető egysége a váratlan lázadással szemben, a felkelők feltartóztatása/megállítása a légierőre hárult. A helikopterekkel – Ka-52-esekkel és Mi-8-asokkal – végrehajtott támadások ugyanakkor súlyos veszteségekbe torkollottak, a Wagner csapatlégvédelme – amely ironikusan az orosz védelmi erőktől kapott eszközökre támaszkodott –

sorra lőtte le a forgószárnyasokat Oroszország egéről.

Korábban az egyik Ka-52-es megsemmisítéséről mindössze egyetlen videó állt rendelkezésre, a párban repülő társa felvétele a légvédelmi elfogórakéta becsapódásának pillanatáról:

The moment when Russian Ka-52 helicopter was hit by Wagner PMC MANPADS on June 25. pic.twitter.com/5fePKTcd0L

A most megjelent, eddig nem látott felvételen látható az egész eseménysorozat, a videót egy drón készítette. Ezen jól látható az elfogórakéta útja, a gépbe csapódás pillanata, majd ahogy a Ka-52-es tehetetlenül a földbe csapódik.

Wagner mutiny: Archive footage shows Russian Ka-52 helicopter shot down by Wagner PMC with a MANPADS in Voronezh on June 24, 2023.The video captures the missile hit, pilot ejection, and rotor blade detachment.The pilots did not survive. pic.twitter.com/cMhMuECnWN