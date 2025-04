Komolyan beintett Donald Trump a patthelyzetbe került szövetségesének

Donald Trump csütörtökön az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva érthetetlennek nevezte a javaslat körüli vitát.

Tetszik az ötlet, támogatom. Ha valakinek gyermeke születik, képesnek kell lennie távolról szavazni

- fogalmazott az amerikai elnök.

Mint azt megírtuk, a floridai republikánus képviselő, Anna Paulina Luna a demokraták és republikánusok egy csoportjának segítségével sikeresen összegyűjtött 218 aláírást egy úgynevezett discharge petition-höz, mely által a képviselőház Mike Johnson házelnököt megkerülve is szavazhatna arról, hogy

távolról is tudjanak voksolni azok a képviselők, akiknek három hónapon belül született gyermekük.

A házelnök azonban, aki a távszavazás minden formáját ellenzi, megpróbálta meggátolni a szavazást, méghozzá úgy, hogy

összekapcsolta a közvetett voksolás elutasítását azzal a republikánusok által széles körűen támogatott törvényjavaslat elfogadásával, amely az állampolgárság igazolását írná elő a szövetségi választásokon.

A manőver viszont 206-222 arányban vereséget szenvedett, miután Luna és nyolc másik republikánus szembefordult Johnsonnal.

A házelnök az X-en közzétett bejegyzésében kijelentette, alkotmányellenesnek tartja Luna javaslatát, ami kinyitná Pandóra szelencéjét, hogy további csoportok akarjanak élni a lehetőséggel.

Ám Trump tegnap kifejezett támogatása gyengítheti Johnson pozícióját, aki kemény fellépésével több párttársát is elidegenítette. A házelnök a "lázadásra" hivatkozva nem bocsájtotta szavazásra sem a republikánusok választási törvénymódosítását, sem a bírók által kiadott felfüggesztő végzések korlátozásáról szóló javaslatot.

Update: has called me after POTUS statement and we discussed limiting the vote to just new moms who cannot physically travel in event of emergency etc. This is smart. Remember: only 13 in US history. Also, this should not have anything to do with the legislation @SpeakerJohnson