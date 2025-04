Lecsapott az oroszok rettegett Orion drónja: modern NATO-fegyver veszett oda

Szumi megyében jelenleg heves harcok dúlnak, az orosz haderő offenzívát kezdett a régióban, hogy „pufferzónát” hozzanak létre a határ túloldalán:

A térségben az orosz drónok kifejezetten aktívak: próbálják rongálni az ukrán védelmi képességet.

Ezen a felvételen egy Orion (Inohogyec) csapásmérő látható, ahogy egy amerikai gyártmányú Stryker páncélost semlegesít.

Destruction of a Ukrainian Stryker by Orion strike UAV in the Sumy region. pic.twitter.com/z6KVLDj5jl