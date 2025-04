Betörtek Belgorodba az ukrán katonák, Iszkander rakétát lőttek ki az oroszok - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Portfolio 2025. április 08. 08:58

Szumiban folytat szárazföldi hadműveletet az orosz haderő, azzal a céllal, hogy "pufferzónát" hozzanak létre a határ túloldalán. Közben heves harcok dúlnak Toreck városában és Pokrovszk külterületein is. Donald Trump amerikai elnök már nagyon várja, hogy sikerüljön megállapodni az oroszokkal a tűzszünetről, a Kreml tegnap is kvázi-pozitív választ adott, de az EU-s vezetők szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök csak az időt húzza. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte: Belgorodba is betörtek az ukrán csapatok. Az éjjel Oroszország Iszkander-rakétát lőtt ki Ukrajnára. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.