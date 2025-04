Nem úgy néz ki, hogy Ukrajna teljesítené Washington kérését: maradhat a hadiállapot

Ruszlan Sztefancsuk házelnök hangsúlyozta, hogy gyakorlatilag és jogilag is lehetetlen szabad és tisztességes választásokat tartani egy olyan országban, amely részben megszállás alatt áll és folyamatos támadásoknak van kitéve.

Oroszország a 2022 februári ukrajnai invázió óta igyekszik illegitimnek beállítani az ukrán kormányt, különösen Volodimir Zelenszkij elnököt, akinek ötéves mandátuma tavaly lejárt. Korábban Keith Kellogg, Donald Trump amerikai elnök Ukrajna-ügyi különmegbízottja is választásokat követelt Ukrajnában, maga Trump Zelenszkijt pedig egy alkalommal diktátornak nevezte, akinek alig van valós támogatottsága. Valójában a jelenlegi ukrán elnök támogatottsága még mindig 50% fölött van.

Sztefancsuk szerint azonban Ukrajna elkötelezett a demokratikus választások mellett, szemben Oroszországgal, amely felszámolta a politikai ellenzéket.

Ez számomra prioritás, mert Ukrajna mindig is – történelmileg, most és a jövőben is – demokratikus Ukrajna volt és marad. Ez az, ami megkülönböztet minket az Orosz Föderációtól. Ebben a kérdésben a civilizációs szakadék két partján állunk

– mondta a házelnök.

A jövőbeli választások előkészületei már megkezdődtek, de még nagyon korai szakaszban vannak – jegyezte meg. Ukrajnában legutóbb 2019-ben tartottak parlamenti és elnökválasztást. A hadiállapot meghosszabbításához 90 naponta parlamenti jóváhagyás szükséges. A hadiállapot kinyilvánítása lehetővé teszi a csapatok mozgósítását és a választási ciklus felfüggesztését.

Sztefancsuk elmondta, hogy a parlament szinte biztosan megújítja a hadiállapotot, mert a háború nem ért véget.

Még a konfliktus befejezése után is hatalmas kihívást jelent majd a megfelelő választások megtartása, amihez Ukrajnának a semmiből kell létrehoznia a keretrendszert, beleértve egy új törvényt, amely meghatározza az időzítést, a szabályokat és az eljárásokat.

Sztefancsuk megerősítette, a törvényhozók, választási tisztviselők és más szakértők dolgoznak a választásokkal kapcsolatos kérdéseken, de még nem kezdték el a törvényjavaslat kidolgozását. Még nem született döntés a helyi, parlamenti és elnöki szavazások sorrendjéről, amelyeket mind meg kell tartani.

Még elméleti szempontból is irreális az összes választást egyszerre megtartani

– hangsúlyozta a házelnök.

Címlapkép forrása: Andrii Nesterenko/Global Images Ukraine via Getty Images