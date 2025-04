Alaposan felpörgetné az amerikai hadsereg a legendás harckocsik modernizálását, de ezzel komoly felelősséget vállalnak

Randy George tábornok, az amerikai hadsereg vezérkari főnöke felszólította az amerikai hadsereget és az iparági partnereket, hogy gyorsítsák fel a harckocsi modernizálására irányuló törekvéseket – ezt Dr. Alex Miller, technológiai főnök mondta el. Hozzátette, hogy nem szeretnének most olyan köröket futni a bürokráciában, mint amilyeneket korábban meg kellett tenniük. Szerinte korábban a kormányzat túlzottan kockázatkerülő politikát folytatott és szerette volna megismerni az összes lehetséges forgatókönyvet, ami „valaha is megtörténhet”.

Annyira jól kell értened a környezetet és az összes technológiát, hogy a mai döntésed 30 évre helyes legyen, és ennek már nincs értelme

– tette hozzá.

Az amerikai hadseregnél még 2023 őszén döntöttek úgy, hogy az Abrams harckocsikon jelentősebb korszerűsítést fognak végrehajtani. A tervezett fejlesztések célja, hogy növeljék ezzel a páncélos harctéri túlélőképességét, valamint a mobilitását. A döntést követően 2024 tavaszán szerződést kötöttek a General Dynamics Land Systems-szel – az Abrams eredeti berendezésgyártójával –, hogy kezdjen neki a tervezési munkálatoknak. A megrendelő azt várja, hogy

a lánctalpas könnyebbé válik, jobb védelmet kap, valamint új technológiai megoldások teszik hatékonyabbá a működését.

Az eredeti elképzelések még arról szóltak, hogy az első páncélos megépítése körülbelül 65 hónapig tartott volna, de Randy George tábornok túl hosszú időnek vélte, ezért parancsba adta, hogy találjanak egy sokkal gyorsabb megoldást erre. Miller elmondta, hogy ez a kockázatok növekedésével járhat, viszont nagyságrendekkel fel tudják gyorsítani a folyamatot és mindössze 24-30 hónap alatt kész lesz a fejlesztés. Hozzátette, hogy számos jól működő eleme van az Abramsoknak, amelyeket nem kell megváltoztatni, így például a 120 mm-es simacsövű ágyú is ilyen. Javítani kell viszont a hajtásláncon, valamint az erőforrás képességein is. Az automatikus betöltést is szeretnék elérni.

Miller szerint az újfajta technológiák jelentős előrelépést fognak eredményezni. Hozzátette, hogy a gyártóknak nagyobb teret kell adni a fejlesztéseknél, amely növelheti valamelyest a kockázatokat, viszont nagyobb kreativitásra ad lehetőséget. Az amerikai hadsereg költségvetésében már szerepel az M1E3 finanszírozási kerete, így a szolgálat a következő ötéves költségvetési cikluson belül tudja folytatni és végrehajtani a programot. A cikk szerint, ha az új típus felgyorsítására tett erőfeszítés sikeres lesz, az nagyobb beszerzési reformhoz vezethet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images