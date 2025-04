Sötét fellegek gyűlnek a világ legsötétebb diktatúrája körül – Bukhat a rezsim?

Észak-Korea belpolitikája a világ egyik legnehezebben megfigyelhető témája, annak rendkívül titokzatos és zárt természete miatt. Ezért is különösen ritka pillanat, hogy egy elemzés lát napvilágot, amely bemutatja a hierarchiákat. A jelentés szerint Cshö Rjonghe köré egy nagyobb csoportosulás kezdett szerveződni, amely megváltoztatja a hatalmi struktúrákat az országban és akár destabilizáló erővé is válhat Kim Dzsongunra nézve. Cshö már most is az ország egyik legbefolyásosabb vezetője, és már régóta a Kim-család közvetlen szövetségeseként ismert. Felemelkedése 2017-ben kezdődött, akkor vált a Szervezési és Irányítási Osztály (OGD) igazgatója, ezzel pedig az egyik legfontosabb emberek egyikévé lépett elő.

A nyilvánosan elérhető adatokból dolgozó dél-koreai Nemzetgyűlés Kutatószolgálatának jelentése arról árulkodik, hogy a Cshö-höz köthető emberek kezdik betölteni a legfontosabb pozíciókat a vezetésben, ez pedig alapvetően változtatja meg a struktúrákat Észak-Koreában. Kitérnek arra, hogy a legfontosabb katonai pozíciókat már az érdekcsoporthoz tartozó vezetők töltik be. Ilyenek például a vezérkari főnök, a népi fegyveres erők minisztere és az Általános Politikai Iroda igazgatója is, akik szorosan összetartanak.

Ez a hatalomkoncentráció a belső fékek és ellensúlyok megváltoztatása árán ment végig, amelyek megerősítik az észak-koreai autoriter Legfelsőbb Vezetői rendszerét az elit körében

– áll a jelentésben. Különösen erős összefűződést azonban az mutat, hogy Cshö fia összeházasodott Kim Jodzsongal, Kim Dzsongun nővérével, bár ezt a hivatalos források nem erősítették meg. Azt is írják, hogy ez a hatalmi csoportosulás más erőközpontokat is elsöpört az útból az erősödése közben. Az egész rendszer egyébként azon alapszik, hogy a Kim-családhoz hűséges emberek vannak a legfontosabb pozíciókban, akik fenntartják a dinasztikus berendezkedést. A dél-koreai kutatóintézet egyben kifejtette, hogy az Állandó Bizottság elnökének kinevezésével jelentősen visszaesett a hatalmi elit körében elkövetett politikai tisztogatások száma is. Ezt jelzi, hogy két olyan ember is új lehetőséget kapott az irányításban, akiket maga Kim Dzsongun kritizált, ez pedig korábban egyenértékű volt a halálos ítélettel. Az elemzés szerint ezek éppen azt jelzik, hogy maga a rezsim vezetője is nagyban támaszkodik a Cshö féle csoportra, nekik szánva a stabilizáló szerepét. Azonban ezzel ellentmondásos helyzet állt elő:

A belső ellenőrzések felszámolása az uralkodó elit körében aláássa a felügyelet és a visszafogottság vezérelvét, amely a Legfelsőbb Vezető rendszerének alapja – ez a paradoxon, amely hosszú távon veszélyeztetheti a rezsim stabilitását

– írják, amely szerint ez akár magát a legfelsőbb vezetőre, Kimre is veszélyt jelent.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images