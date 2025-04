Brutális fokozatba kapcsolt Donald Trump hadjárata

Az Egyesült Államok belbiztonsági minisztere, Kristi Noem azzal fenyegette meg a Harvard Egyetemet, hogy megvonja a külföldi diákok fogadására irányuló jogát, ha nem szolgáltat adatokat a nemzetközi hallgatók állítólagos törvénysértő és erőszakos tevékenységéről - számolt be a CNN . A New York Times közben arról írt, az amerikai adóhivatal a Harvard adómentes státuszának visszavonását mérlegeli, amit Donald Trump is felvetett a közösségi médiában.