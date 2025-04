Ezt nem teszik zsebre Moszkvában: hatalmas páncélosrohamra indult az orosz hadsereg, iszonyatos pofonba futottak bele

Oroszország még 2022-ben foglalta el azokat a részeket, amelyeken azóta csak kevés változás állt be az ellenőrzött területek nagyságában. 2023-ban itt próbálkozott meg áttörni a híres Szurovikin-védvonalat, amelyet a hírhedt orosz tábornokról neveztek el, ám az erőfeszítések nem jártak sikerrel. A sokáig mozdulatlannak tűnő védvonalak aztán 2025 tavaszán újra megmozdultak, amikor az orosz csapatok elkezdték észak felé tolni az állásaikat. A kezdeti sikereket követően igyekeztek még nagyobb területeket elfoglalni, viszont

az április 16-án indított támadás során nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek, erről felvételeket is nyilvánosságra hoztak.

Yesterday, Russian forces launched a large-scale assault in southern Ukraine near Pyatykhatky, Stepove, Lobkove, Mala Tokmachka & Mali Shcherbaky with ~320 troops, ~40 armored vehicles, 3 tanks & 10 buggies. Ukrainian defenders, warned by aerial recon, hit them with drones & pic.twitter.com/f4lE89FcjN