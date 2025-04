Nem hátrál Donald Trump kormánya: sosem fog visszatérni a tévesen kitoloncolt férfi

Chris Van Hollen szerdán elmondta, Félix Ulloa salvadori alelnök azt közölte vele, hogy kormányuknak nincs olyan információja, amely Kilmar Abrego Garciát az MS-13 nevű bűnbandához kötné, viszont nem tudja lehetővé tenni, hogy a marylandi szenátor beszéljen Garciával. Van Hollen megkérdezte, hogy ha jövő héten visszatér Salvadorba, meglátogathatná-e a 2019-ben illegálisan az Egyesült Államokba vándorolt férfit, de elutasító választ kapott. Közben más demokraták is jelezték, Salvadorba mennének feltárni az ügy körülményeit.

I've been in El Salvador all day fighting for the return of Mr. Abrego Garcia.The Trump Admin can lie all they want, but the Court said they failed to show he was part of MS-13. This is about bringing home a man they ADMIT should've never been abducted. I won't rest until then. pic.twitter.com/ZNaaY4NQK3