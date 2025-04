Itt vannak a részletek: kiderült, hogyan zárná le Washington szupergyorsan a háborút Ukrajnában

A Bloomberg jelentése szerint az orosz-ukrán háború lezárását támogató tárgyalások legfontosabb amerikai politikusai nyújtottak be elképzeléseket Párizsban.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja a francia fővárosban járt, ahol Ukrajnával és az európai partnerekkel is közölték, hogy milyen elképzelések mentén folytatnák a megbeszéléseket Moszkvával és Kijevvel. A harcok befejezésének feltételei között szerepelt például az is, hogy Washington és a partnerei enyhítsék az oroszok ellen hozott szankciókat. Rubio azt is elmondta, hogy amennyiben nem lesz gyors előrelépés az ügyben, akkor az Egyesült Államok kész arra, hogy elhagyja a tárgyalóasztalt.

A csütörtöki találkozón elhangzó javaslat gyakorlatilag befagyasztaná a háborút Ukrajnában. A kiszivárgott információk szerint Washington azt javasolja, hogy

a jelenleg az oroszok által ellenőrzött területeket tartsa meg Moszkva, valamint Ukrajna NATO-csatlakozásának tervei lekerülnének az asztalról.

A lapnak a névtelenül nyilatkozó források nem akartak beszámolni, az információk bizalmas természete miatt. Washington korábban nem igazán tartotta fontosnak az európaiak bevonását a rendezéshez, de a tárgyalások előrehaladtával megváltozott a hangnem.

Az Ukrajnát támogatók szövetsége jövő héten Londonban gyűlik újra össze, hogy ismét megbeszéléseket tartsanak a háborúval kapcsolatban. Az is felmerült, hogy ez egyelőre csak egy befagyasztást, lényegében tűzszünetet jelent, nem pedig végleges rendezést, az európaiak pedig nem fogják elismerni az oroszok által megszállt területeket Oroszország részeként. A tisztségviselők hangsúlyozták, hogy a tárgyalások vitathatatlanok lennének, ha a Kreml nem egyezik bele a harcok leállításába, és hogy Ukrajnának biztonsági garanciákat kell adnia annak érdekében, hogy az egyezség kitartson. Egy belső forrás azt is mondta, hogy

Kijev már elfogadta a feltételeket, innentől már csak Vlagyimir Putyin orosz elnök döntésén múlik, hogy lesz-e béke Ukrajnában.

