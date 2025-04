Kiderült: elképesztő trükközésbe került, hogy Trump visszavonulót fújjon a vámok kapcsán

Scott Bessent (címlapképünkön) és Howard Lutnick április 9-én abból húztak hasznot, hogy az egy hete rendszeresen az Ovális Iroda környékén ólálkodó Peter Navarrónak aznap épp a Fehér Ház másik részében akadt dolga: meetingje volt Kevin Hassett gazdasági tanácsadóval.

A Wall Street Journal szerint a páros ezután az Ovális Irodába sietett, hogy beszéljenek Donald Trumppal, és javasolják a "felszabadulás-napi" vámok egy részének szüneteltetését –

mindezt azért, hogy navarro ne legyen ott, és ne tudjon ellenkezni.

A két miniszter végül meggyőzte Trumpot, és azt is elintézték, hogy a piacok megnyugtatása érdekében az elnök azonnal jelentse is be a döntését. Addig maradtak, amíg Trump ki nem rakott egy erről szóló Truth Social-posztot, ami a történteket ismerő egyik forrás szerint meglepetésként érte Navarrót. Bessent és Karoline Leavitt sajtószóvivő ezután szinte azonnal a kamerák elé állt, hogy megerősítsék a hírt - írja a lap.

Lutnick szóvivője úgy reagált az értesülésekre, hogy

az az elképzelés, hogy pletykafészek-játékokat játszunk, egyszerűen hamis - teljes mértékben Trump elnök elképzeléseinek megvalósítására összpontosítunk.

"Újabb bajkeverés névtelen forrásoktól, amelyek megpróbálják megosztani és leigázni a kereskedelmi csapatot" - reagált mindeközben a források szerint kicselezett Navarro.

A WSJ azt írja, Bessent és Lutnick szövetsége jól mutatja, milyen gyorsan változnak a dinamikák Trump Fehér Házában.

A páros pár hónapja még a pénzügyminiszteri posztért versengett, nyilvános csatába keveredve. Akkor Bessent Elon Musk tiltakozásának dacára végül győzött, de Lutnick a kereskedelmi minisztériummal vigasztalódott.

A hevesen Kína-ellenes és keményvonalas vámpárti Navarro már Trump első ciklusa alatt megosztó figura volt, összetűzésbe került például az akkori pénzügyminiszterrel, Steve Mnuchinnal is.

