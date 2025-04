Felvétel: hőn áhított kiegészítővel szerelték fel az orosz harckocsit, váratlan helyen bukkant fel a páncélos

Február végén az orosz harckocsigyár, az UralVagonZavod bejelentette, hogy megkezdik a T-72B3 és T-90 sorozatú páncélosok felszerelését az Arena-M rendszerrel, ugyanakkor ilyen harckocsiról felvételek eddig nem készültek Ukrajnában.

Legalábbis eddig, ugyanis egy, ilyen aktív védelmi rendszerrel (APM) ellátott T-72-es bukkant fel Mariupol utcáin. A Militarnyi szerint a páncélost vélhetően propagandafelvételek készítéséhez használják, erre utalhat az is, hogy a harckocsi csövére ukrán zászlót festettek (így egy Azov T-64-es szerepét tölti be).

Did you think that UVZ is testing the only T-72B3M tank with the Arena-M APS in combat? - it is being featured in a movie in Mariupol.One tank with an active defense system has appeared in the Russian Armed Forces and they have found no use for it except for filming a feature pic.twitter.com/NCxf7lUDHY