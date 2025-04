Kiüthette a globális autóipart egyetlen drasztikus húzás

Kína újabb exportkorlátozásokat vezetett be hét ritkaföldfémre és azok mágneses felhasználására, amelyek kulcsfontosságúak elektromos járművek, szélturbinák és harci eszközök gyártásához. Mindez pedig az autóipari gyártás leállásához vezethet az Egyesült Államokban, de globálisan is súlyos problémákhoz vezethet – számolt be a Financial Times