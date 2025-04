Elfeledett, világvégi hidegháborús katonai bázis újranyitása mutatja, hogy Amerika nem veszi félvállról a globális versenyfutás új fejezetét

A Task & Purpose amerikai online kiadvány jelentése szerint a Pentagon komolyan mérlegeli a hidegháborús időszakban kulcsfontosságú, majd elhagyatottá vált sziget újbóli katonai használatba vételét. Adak az Aleut-szigetlánc nyugati csúcsán helyezkedik el, körülbelül 1900 kilométerre délnyugatra Anchorage-től, nagyjából egyenlő távolságra az amerikai és orosz szárazföldtől. A sziget

katonai jelentősége a második világháborúban kezdődött, amikor kulcsfontosságú amerikai támaszponttá vált Japán alaszkai terjeszkedése idején.

A hidegháború alatt az Adak-szigeti bázis elsősorban a szovjet tengeralattjárók megfigyelésében játszott fontos szerepet. Fénykorában a szigeten haditengerészeti bázis működött, lakossága elérte a 6000 főt.

A Szovjetunió összeomlása után a bázis jelentősége csökkent, 1993-ban bezárták, 1997-re pedig teljesen megszüntették a katonai tevékenységet. A korábban nyüzsgő település elnéptelenedett, 2023-ra mindössze 154 lakosa maradt, akik főként halászattal foglalkoznak. Samuel Paparo admirális, az amerikai Indo-csendes-óceáni Parancsnokság (INDOPACOM) vezetője nemrég a szenátus fegyveres szolgálatok bizottsága előtt hangsúlyozta, hogy Adak elhelyezkedése időt és távolságot biztosít az Egyesült Államoknak a sarkvidék felől érkező potenciális fenyegetésekkel szemben.

A globális felmelegedés következtében olvadó sarki jégtakaró új kereskedelmi útvonalakat nyit meg és hozzáférést biztosít értékes természeti erőforrásokhoz, ami geopolitikai versenyt indított el a térségben. Adak közvetlenül a Nagy Kör Útvonal mentén fekszik, amely egyre fontosabb tengeri útvonal, és amelyet gyakran használ Oroszország csendes-óceáni flottája. Dan Sullivan alaszkai szenátor, a bázis újraaktiválásának egyik legfőbb szószólója szerint Adak "az Arktisz kapuja", amely jelentősen, akár tízszeresére is növelheti a tengeri járőrözés hatósugarát. Ez különösen fontos egy olyan régióban, ahol a jelenlegi műveletek gyakran 1600 kilométeres repüléseket és levegőben történő üzemanyag-utántöltést igényelnek.

The Navy may revive a long-shuttered Alaskan base from WWII, best known for brutal winter storms and housing thousands of unexploded bombs. https://t.co/1ktsC4HiF9