Ferenc pápa szavaira sokszor figyelt a világ: az interneten is nyomot hagyott az egyházi vezető az elmúlt évtizedben

Április 21-én, húsvéthétfőn 88 évesen elhunyt Ferenc pápa, aki 2013 óta töltötte be a katolikus egyház legmagasabb tisztségét. Az argentin származású, Jorge Mario Bergoglio néven született vezető pápasága alatt számos cselekedetével törekedett a személetformálásra és megújításra az egyházon belül, amelynek köszönhetően a nem hívők körében is kedvelt vezetőnek számított, akinek a szavára sokan figyeltek. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogy pápaságának mely időszakai váltották ki a legnagyobb érdeklődést a Google-ben.

Sok tekintetben legelső volt a pápai székben

Az egyházi vezető a pápává avatása előtt meglehetősen mozgalmas életutat járt be. Jorge Mario Bergoglio 1936-ban született Buenos Airesben és rendhagyó módon sokáig nem egyházi pályát szeretett volna választani. Először vegyésztechnikusnak tanult, majd ezt követően volt portás, takarító és még kidobó is egy argentin klubban. Az 1950-es években végül a papi hivatás mellett döntött, majd 32 évesen, 1969-ben szentelték pappá, amelyet követően számos egyházi intézményt vezetett Argentínában. Bíborosként már a 2005-ös pápaválasztáson is sok szavazatot kapott, azonban akkor végül XVI. Benedek került a pápai székbe. Benedek lemondását követően

Bergogliot 2013. március 13-án, a bíborosi szavazás ötödik körében választották meg a katolikus egyház élére.

Ferenc a katolikus egyház vezetőjeként is mindig a puritán életre törekedett, és sok cselekedetével kiállt a társadalmi igazságtalanságok ellen.

Pápaként több kérdésben is vitát generált az egyházon belül.

Az abortusz és az eutanázia kérdésében inkább az egyház konzervatív feléhez húzott, és ellenezte ezeket, míg a homoszexuális közösségek melletti kiállásával egyértelműen haladó szellemű gondolkodónak számított. Élete során gyakran beszélt a menekültek befogadásának fontosságáról, valamint a háborús konfliktusok és a terrorizmus mihamarabbi megszüntetéséről is.

A New York Times cikke szerint az argentin egyházi vezető megválasztását követően a liberálisabb vallási gondolkodók közül sokan radikális átalakításokat vártak tőle, a konzervatív oldal pedig attól tartott, hogy az újító szellemű Ferenc pápa lerombolja a katolikus egyház régóta fennálló tanait. Sokan számítottak arra, hogy ő lehet az első vezető, aki eltörli majd a katolikus papok számára nagyjából 1000 éve kötelező nőtlenséget (cölibátust), valamint átláthatóbbá teszi az egyház működését a visszaélési ügyek feltárásával és világosabb pénzügyi reformokkal. Az elemzők szerint

ugyan Ferenc nem tétlenkedett pápai ideje alatt, az igazán radikális változások, amelyeket egyesek éltettek, míg mások elleneztek az egyházon belül, elmaradtak.

Ferenc pápa sokszor került a reflektorfénybe kiállásaival

Ha az elmúlt két évtizedben nézzük meg a XVI. Benedek pápa és Ferenc pápa iránti érdeklődést a Google-ben, jól látható, hogy a pápaválasztások idején (2005 és 2013) volt a legmagasabb az internetes érdeklődés. Összehasonlítva szembetűnő, hogy Ferenc pápa iránt a hivatali ideje alatt (2013 és 2025 között) jóval magasabb volt az érdeklődés, mint az őt megelőző Benedek iránt (2005-2013). Ennek oka egyrészről, hogy az internetezők száma a 2000-es években összességében elmaradt a 2010-es évekhez képest, valamint

Ferenc pápa hivatali ideje alatt több globális krízis is zajlott a világban (menekültválság Európában, koronavírus-járvány, orosz-ukrán háború, gázai háború stb.) amelyek során az egyházfő szavaira sokan figyeltek.

Kép forrása: Google Trends

Ha Ferenc pápa 2013-as megválasztásától kezdve nézzük meg a Google-keresések intenzitását, látható, hogy

a megválasztása, valamint halála idején volt a legnagyobb az érdeklődés a személye iránt.



Kép forrása: Google Trends

Megfigyelhető, hogy többek között 2015-ben, 2020-ban, valamint 2022-ben is időszakosan megnövekedett a keresési intenzitás a pápa-témakörrel kapcsolatban a Google-ben. A 2015-ös évet vizsgálva egyértelműen látszik a kiugrás az érdeklődésben, abban az időszakban, mikor Ferenc pápa amerikai útja során Kubát és az Egyesült Államokat látogatta meg. Ezen útjai különösen emlékezetesek voltak, ugyanis a karibi országban

TALÁLKOZOTT FIDEL CASTROVAL, AZ USA-BAN PEDIG A KONGRESSZUSHOZ INTÉZETT BESZÉDE KAVART NAGY PORT ABBAN AZ IDŐSZAKBAN.

Kép forrása: Google Trends

A világtérképen nézve a kereséseket, nem meglepő módon

a katolikus egyház fő központjának számító Olaszországban volt a legmagasabb az érdeklődés Ferenc pápa iránt 2013 óta.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban és Paraguayban, ahová pápaként el is látogatott, szintén kiemelkedően magas volt a relatív érdeklődés, ahogy a szülőhazájában, Argentínában is sok Google-keresést generált a személye.

Kép forrása: Google Trends

Nem meglepő, hogy az Egyesült Államokban a washingtoni hivatalos látogatás idején volt a legmagasabb a Ferenc pápa iránti érdeklődés.

Kép forrása: Google Trends

2020 márciusában, a koronavírus-járvány kitörése idején

FERENC PÁPA TÖBB NYILVÁNOS BESZÉDE IS BEJÁRTA A VILÁGSAJTÓT, AMELYEKBEN A JÁRVÁNY ABBAMARADÁSÁÉRT IMÁDKOZOTT.

Ez a Google statisztikáin is meglátszik: a 2020-as év első felében jelentősen megugrott a pápa iránti érdeklődés.

Kép forrása: Google Trends

Ha Magyarországon nézzük a Ferenc pápával kapcsolatos kereséseket, látható, hogy az egyházfő

a két hivatalos látogatása idején, 2021-ben és 2023-ban mozgatta meg leginkább az internetezőket.

Kép forrása: Google Trends

