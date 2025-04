Kemény üzenetet küldött Trump, váratlan bejelentést tett Putyin - Háborús híreink vasárnap

Portfolio 2025. április 27. 08:24

Mozgalmas hétvége zajlik az orosz-ukrán háború szempontjából. Ferenc Pápa temetését megelőzően szombaton Donald Trump és Volodimir Zelenszkijt Rómában tárgyaltak, ahol meg is állapodtak a párbeszéd folytatásáról. Eközben Trump különmegbízottja, Steve Witkoff Putyinékkal tárgyalt, később pedig be is jelentette, hogy Moszkva kész előfeltételek nélkül megkezdeni a tárgyalásokat Kijevvel az ukrajnai rendezésről. Eközben Putyin kudarcnak nevezte az ukránok legújabb offenzíváját, ez a tény pedig szerinte az orosz csapatok jövőbeli sikereit alapozza meg. Cikkünk folyamatosan frissül.