Megjelentek az első képek Ferenc pápa sírjáról: óriási sorokban várnak, akik elbúcsúznának

A hívek hajnalban megkezdték a sorban állást a Santa Maria Maggiore-bazilikánál, amely reggel héttől nyitotta meg kapuit. A bejáratnál a bazilika főpapja, Rolandas Makrickas fogadta az első belépőket.

Sokan egy szál fehér rózsával érkeznek,

mivel Ferenc pápa gyakran azt vitt a bazilikában őrzött Szűz Mária-ikonhoz. A fehér rózsa az elhunyt pápa által tisztelt Lisieux-i Szent Teréz jelképes virágaként ismert. A pápa sírjáról készített első felvételeken szintén egy szál fehér rózsa látható. A sírkövön egyszerűen a Franciscus, azaz a Ferenc név szerepel latinul.

Pope Francis' tomb in a niche in the Basilica of St. Mary Major can now be visited by the faithful, as the Church commemorates the late Pope with the second day of the Novemdiales, or 'nine days' of mourning. pic.twitter.com/AyhukxUtmV