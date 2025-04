Tömegbe hajtottak egy kanadai fesztiválon, kilencen meghaltak

Az autó vezetőjét – egy 30 éves vancouveri férfit – elfogták és őrizetbe vették

- írta a rendőrség az X-en. Egy helyi idő szerint éjfélkor tartott sajtótájékoztatón azt közölték: az elfogott gyanúsítottat "ismerte" a rendőrség, de több részletet nem árultak el. Vizsgálják, mi lehetett a gázoló indítéka, de abban "bizonyosak", hogy nem terrorcselekmény történt - közölte a hatóság.

Médiajelentések szerint a tragédia röviddel este 8 óra után egy Fülöp-szigeteki ünnepen, az úgynevezett Lapu Lapu-fesztiválon történt, ahol a szigetország spanyol gyarmatosítók ellen felkelő nemzeti hőséről emlékeztek meg. A rendezvény területén több ezer ember tartózkodhatott.

Ken Sim, Vancouver polgármestere elmondta: sokkolták a történtek, és együttérzését fejezte ki valamennyi érintettnek és a vancouveri Fülöp-szigeteki közösségnek.

I am devastated to hear about the horrific events at the Lapu Lapu festival in Vancouver earlier this evening.I offer my deepest condolences to the loved ones of those killed and injured, to the Filipino Canadian community, and to everyone in Vancouver. We are all mourning with {:url}