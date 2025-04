Hamarosan új korszak kezdődik Európa vezető hatalmában – Meghozták a nagy döntést

A német Kereszténydemokrata Unió (CDU) pártgyűlése jóváhagyta a koalíciós szerződést. Most már csak a szociáldemokrata SPD döntésére van szükség, hogy új kormánya legyen Németországnak – írja a Tagesschau.de

A februári Bundestag-választásokon győztes konzervatív pártszövetség, a CDU/CSU kisebb pártja, a bajor CSU már korábban jóváhagyta a 144 oldalas koalíciós szerződést, hétfőn pedig a leendő kancellár, Friedrich Merz vezette CDU küldöttgyűlése is rábólintott a dokumentumra.

Az ülést vezető Michael Kretschmer szász miniszterelnök szerint a küldöttek „hatalmas többséggel” fogadták el a szerződést, de pontos számokat nem közölt.

A „Felelősség Németországért” címmel készült koalíciós szerződést Merz mutatta be a delegáltaknak, gyors politikai váltást jelentve be a bevándorlás és a gazdaság területén. Megjegyezte, hogy a megállapodásban alapvető korrekciókat vezettek be ezekben a kérdésekben.

A leendő kancellár elismerte, hogy a formálódó új kormány eddig nem váltott ki „eufóriát” a lakosság körében. Merz ezzel arra utalhatott, hogy egyes felmérések szerint a szélsőjobboldali AfD utolérte, sőt meg is előzte támogatottságban a CDU/CSU-t.

A CDU elnöke „munkakoalíciót” ígért, amely stabilan és cselekvőképesen fog kormányozni.

A kisebbik koalíciós partner, az SPD várhatóan kedden szavazza meg a szerződést. Ha így lesz,

május 5-én írják alá ünnepélyesen a koalíciós szerződést, másnap pedig kancellárnak választják meg Merzet,

amennyiben a Bundestag-képviselők több mint felének szavazatát megkapja. Ehhez 316 szavazatra lesz szüksége; a három leendő kormánypárt mögött 328 képviselő áll.

Eközben a leendő miniszterek nevei folyamatosan szivárognak ki.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images