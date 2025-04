Donald Trump vitte győzelemre a liberálisokat – A győztes miniszterelnök amerikai árulásról beszélt

Az előrejelzések szerint a liberálisok a 343 parlamenti székből 168-at szereztek meg, míg a konzervatívok csupán 144-et. Mark Carney pártjának ezáltal 4 mandátum hiányzik az abszolút többséghez (noha a matematikai esélyük még meglehet erre), így vagy kisebbségi kormányzásra készülhet az egykori jegybankelnökből lett kormányfő, vagy együttműködést köthet valamelyik kisebb párttal.

A januárban lemondott Justin Trudeau első, 2015-ös diadala óta

EZ AZ ELSŐ ALKALOM, HOGY A VÁLASZTÁSON GYŐZTES LIBERÁLIS PÁRT MEGNYERTE A "NÉPI SZAVAZATOT" IS, AZAZ A KONZERVATÍVOKNÁL TÖBB SZAVAZATOT ZSEBELT BE ORSZÁGSZERTE.

Az első Trudeau-kormány után a liberálisok a 2019-es és 2021-es voksolást követően is rekordalacsony országos szavazataránnyal tudtak kormányt alakítani, másodjára a baloldali progresszív Új Demokrata Párt (NDP) kezdeti külső támogatásával.

Canada election resultRequired number: 172Liberals are leading in 168 seats But need 172 for a majority.Conservatives are leading in 144 seats, with 99% of polls having reported results.Bloc Québécois leading in 23 seats NDP is leading in 7 seats Green Party in one. pic.twitter.com/VGGhKukZxa

Tegnap a voksok 43,5%-át adták le Carney-ékra, míg a Pierre Poilievre konzervatívjai 41,4%-ot szereztek. Mindez azt jelenti, hogy a liberálisok mintegy 11 százalékponttal tudtak növelni a 2021-es szavazatarányukon, de a konzervatívokra is közel 8 ponttal többen húzták az ikszet. Azt, hogy az idei választás tétje magasabb volt a kanadaiak szemében, mint a 2021-esé, nemcsak a felmérések, hanem a részvétel 62-ről 67% fölé emelkedése is jelzi.

A két párt szavazatnövekedésének a levét a kicsik itták meg:

a harmadik országos erőnek tekintett NDP gyakorlatilag összeomlott.

Az új demokratákra csupán 6%-nyian voksoltak, miközben 2021-ben még a 18%-ot súrolták, képviselőik várható száma pedig drámai módon 7-re csökkent a korábbi 25-ről. Az NDP így elvesztette a parlamenti frakcióállítás jogát is, és az ezzel járó előnyöket. A harmadik választást a párt élén töltő Jagmeet Singh, aki alulmaradt körzetében, bejelentette lemondását.

A Kanada francia nyelvű (frankofón) területén, Québec-ben induló regionális szeparatista párt, a Bloc Québécois frakciója 35-ról 23 fősre fog zsugorodni a várakozások szerint, a liberálisok ugyanis a frankofón választókörzetekben is előre tudtak törni, túlszárnyalva a 2015-ös teljesítményüket is – dacára annak, hogy Carney erőssége nem a francia nyelv volt a viták során.

Egyszóval hiába a kisebbségi kormány, Mark Carney mostani felhatalmazása jóval erősebb, mint a második és harmadik Trudeau-kormányé, kiváltképp, ha az nézzük, néhány hónappal ezelőtt mit mutattak a felmérések. A közgazdászból lett politikus sikeresen szipkázott el szavazókat a liberálisoktól balra lévő NDP-től és a Bloc-tól is,

ám a két kis párt királycsinálóvá is előléphet, és nagyobb beleszólással rendelkezhetnek, mint ezelőtt,

ha maradnak a mostani mandátumarányok. A Bloc vezetője, Yves-François Blanchet a kampány során azt ismételgette, hogy nem a miniszterelnöki posztért indul, hanem a québeciek szószólója szeretne lenni a következő ottawai kormánnyal szemben, előrevetítve azt, hogy Carney szerinte maradni fog a helyén.

Győzelmi beszédében Carney úgy fogalmazott, hogy Trump alapjaiban változtatta meg a világot az elmúlt hónapokban.

Ahogy hónapok óta figyelmeztettem: Amerika a földünket, az erőforrásainkat, a vizünket, az országunkat akarja. Ezek nem üres fenyegetések. Trump elnök meg akar törni minket, hogy Amerika birtokába vegyen minket. Ez soha, de soha nem fog megtörténni

- hangsúlyozta Carney, aki hozzátette: "az Egyesült Államokkal való régi kapcsolatunknak, a folyamatosan mélyülő integráción alapuló kapcsolatunknak vége. Ez tragédia, de ez az új valóságunk." Az első teljes, 2029-ig tartó ciklusát kezdő Carney ígéretet tett arra, hogy kormánya "mindenkiért és mindenkivel együtt fog dolgozni."

Carney: Our old relationship with the United States, our relationship based on steadily increasing integration is over. These are tragedies but it's also our new reality. We are over the shock of the American betrayal, but we should never forget the lessons. We have to look out pic.twitter.com/8spQ7SuX0R