Szeizmikus raj rázza meg Texast, újabb földrengést jelentettek

5,2-es erősségű földrengés rázta meg Nyugat-Texast szombaton. Április óta egy szeizmikus raj okozott földmozgásokat a térségben.

Az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC) jelentése szerint 5,2-es erősségű földrengés sújtotta Nyugat-Texas területét szombaton – számolt be a Reuters.

A szeizmológiai központ közlése alapján a földmozgás epicentruma 10 kilométeres mélységben volt.

Az EMSC korábban 6,5-ös erősségűre becsülte a földrengést, de később lefelé módosította az értéket.

Az NBC News szerint a földrengés központja nagyjából Whites Citytől délre, a Midland és El Paso városok közötti területen. Bár a rengés ereje jelentős volt, a ritkán lakott körzet miatt kevés embert érintett, és nem számítanak földcsuszamlásokra vagy talajsüllyedésre.

A szombati földrengés egy legalább 46 rengésből álló szeizmikus „raj” része, amely április eleje óta aktív a térségben.

A USGS szerint 65% esély van arra, hogy a következő héten erősebb utórengés következik be. A rengést Texas több városában, köztük Arlingtonban, Midlandben és Lubbockban is érezni lehetett. Az este során két kisebb, 3,4-es és 2,9-es magnitúdójú földrengés is történt. Sérülésekről nem érkezett jelentés.

Forrás: Reuters

