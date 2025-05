Az orosz állami TASZSZ hírügynökség számolt be arról, hogy a Szlovák Reneszánsz Mozgalom nevű csoport tagjai hétfőn petíciót nyújtottak be a kormánynak 400 ezer aláírással.

Népszavazás kiírását kezdeményezi az orosz szankciók feloldásáról Szlovákiában az a csoport, amelyik május 5-én petíciót nyújtott be a pozsonyi elnöki hivatalnak. Peter Pellegrini államfő hivatala erről közleményt is adott ki:

Szlovákia Elnöki Hivatala a törvények teljes betartásával fogja feldolgozni a petícióban szereplő listákat

– áll ebben. Az 5,5 milliós lakosságú országban az elnöknek kötelessége népszavazást kiírni, amennyiben egy ügyre legalább 350 ezer érvényes aláírás érkezik. Természetesen az átadott űrlapokat alaposan le kell ellenőrizni, hogy minden egyes év megfelel-e a valóságnak, vagy nincsen szó esetleg duplikációkól.

A referendum kiírása azonban önmagában még nem jelenti azt, hogy ez lényegesen változtat majd Pozsony politikáján, mivel azt korábban is nyilvánvalóvá tették, hogy az országnak az Európai Unió tagjaként szűkösek a lehetőségei. Szlovákiában a politikai vezetés kifejezetten oroszbarát kommunikációt folytat, korábban többször is elhangzott, hogy néhány szankció is az országnak árt.

Nem ez az első alkalom, hogy megpróbálkoznak a népszavazás kiírásával, március 11-én a Testvér a testvérért nevű szlovák csoport nyújtott be 450 ezer aláírást az ügyben.

Akkor viszont nem feleltek meg a szignók a hatályos jogszabályoknak, ezért nem követte az elnök részéről lépés az ügyet.

