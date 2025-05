Feldühödött Olaf Scholz a botrányos szavazás után – Nem titkolta érzelmeit a leköszönő kancellár

Olaf Scholz leköszönő kancellár abszurdnak nevezte, hogy a Bundestagban első körben nem sikerült kancellárnak választani Friedrich Merzet, akit Scholz pártja, az SPD is támogat – írja a Der Tagesspiegel

Olaf Scholz ügyvivő kancellárként ma hivatalosan is átadta volna a hatalmat a CDU/CSU kancellárjelöltjének, Friedrich Merznek, de utóbbinak meglepetésre nem sikerült megszereznie a megválasztásához szükséges 316 szavazatot a Bundestagban.

Ilyen még nem fordult elő a Német Szövetségi Köztársaság 1949 óta tartó történetében.

Olaf Scholz az SPD képviseletében töltötte és tölti be jelenleg is a kancellári posztot, és pártja Bundestag-képviselőjeként – állítása szerint – maga is Merzre szavazott.

A leköszönő kancellár a szavazás elbukását „abszurdnak” nevezte.

A Stern újságírója szerint Scholz mérges volt, és azt mondta, ez a szavazás „nem vicces”. Megjegyezte ugyanakkor, hogy még helyre lehet hozni a károkat.

Az indulatba jött Scholzot egy másik riporter arról kérdezte, örül-e a szavazás kimenetelének, mire a kancellár egy félreérthetetlen mozdulattal gyakorlatilag „lehülyézte” az újságírót.

Szerintem jó lett volna, ha már az első szavazási fordulóban sikerült volna. De van második szavazási forduló

– jelentette ki a leköszönő kancellár.

Das ist nach alles sehr dramatisch. Aber Olaf Scholz Mimik nach dem Merz Debakel ist auch sehr unterhaltsam. pic.twitter.com/dfKUEdzZcX — Flo (Burkhardt) May 6, 2025

A pártok frakciói a cikk megjelenésekor arról tanácskoznak, hogy még ma megtarthatják-e a második fordulót Merz megválasztására. Egy mai szavazáshoz a Bundestag-képviselők kétharmadának szavazatára lenne szükség. Ez a CDU/CSU-nak és az SPD-nek együtt sincs meg, de az ellenzéki Zöldek, illetve a Die Linke (Baloldal) állítólag hajlandó lenne megszavazni egy mai szavazást.

A Der Spiegel információi szerint ma 15.15-kor szavazhatnak második körben Merzről.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images