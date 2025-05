Oroszország készen áll arra, hogy ismét szétzúzza a nácikat, mert mögötte áll az igazság, amely hamarosan végső győzelemhez vezet – mondta a Biztonsági Tanács jelenlegi elnökhelyettese, a Vlagyimir Putyin mögött álló Egységes Oroszország párt elnöke Győzelem napi videóüzenetében a TASZSZ orosz hírügynökség szerint.

80 évvel ezelőtt szétvertük a nácikat, és készen állunk arra, hogy újra megtegyük. A Nagy Honvédő Háború katonáinak hőstettére emlékezve tudjuk, az igazság mögöttünk van, és így a hamarosan bekövetkező végső győzelem

– jegyezte meg Medvegyev. „Nagy Honvédő Háborúnak” a náci Németország elleni szovjet védekező, majd támadó háborút nevezik Oroszországban, amely 1941 és 1945 között zajlott.

A volt orosz államfő szerint a háború résztvevőinek lelki ereje „megfordította a világtörténelem menetét”.

Happy Victory Day!The legacy of our fathers and grandfathers lives on in our hearts.We remember that if the enemy refuses to surrender, it must be destroyed. pic.twitter.com/KfPQEx1MsO