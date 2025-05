Figyelmeztet az Egyesült Államok: napokon belül jelentős támadásra készül Oroszország

A kijevi amerikai nagykövetség pénteken közleményt adott ki, amelyben arra figyelmeztetett, hogy "potenciálisan jelentős légitámadás" következhet be "az elkövetkező napokban".

A diplomáciai képviselet azt javasolta az amerikai állampolgároknak, hogy "legyenek felkészülve az azonnali óvóhelyre vonulásra, amennyiben légiriadót rendelnek el".

U.S. embassy in Kiev has issued a warning for a significant air attack in the coming days. pic.twitter.com/La3mWIj2kz