Igazi nemzetközi parádé van Moszkvában, Putyin közös győzelmeről beszélt

Beszédet mondott Vlagyimir Putyin orosz elnök a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 80. évfordulójának alkalmából, mely során több ország közös győzelmeként emlegette a fasizmus feletti diadalt. A beszéd után az orosz haderő mellett számos külföldi ország alakulatai is felvonultak. Az eseményt élőben követjük.

Ma budapesti idő szerint 9 órakor kezdetét vette Moszkvában a győzelmi napi parádé, az eseményen számos külföldi vezető, köztük Hszi Csin-ping kínai elnök, Aleksandar Vucic szerb elnök és Robert Fico, a NATO-tag Szlovákia miniszterelnöke is részt vesznek.

Az orosz elnök beszédét azzal kezdte, hogy köszönetet mondott a védelmi miniszternek, az orosz katonáknak és a második világháborúban harcoló szovjet katonáknak. A győzelmi napi parádét Oroszország legfontosabb ünnepének nevezte.

Azt mondta: a második világháború eseményeiről pontosan, történelmileg hitelesen kell megemlékezni, Oroszország soha nem fogja elfogadni a történelmi tények torzítását és a hősök gyalázását.

Putyin úgy látja, Oroszország ma is egy "legyőzhetetlen védvonal" a nácizmussal, russzofóbiával és antiszemitizmussal szemben.

Hangsúlyozta: egész Oroszország támogatja a "különleges művelet" (Ukrajna elleni invázió) résztvevőit.

Azt mondta: Oroszország oldalán az igazság, a második világháború hőseire pedig mindenki tisztelettel néz fel.

Putyin hangsúlyozta:

a második világháborús győzelem sok népcsoport, számos ország hozzájárulásával történt meg.

Az orosz elnök további harcot ígért a nácizmussal szemben. Rövid, mindössze tízperces beszédét "hurrával" zárta, melyet az orosz katonák viszonoztak. Ezután megszólalt az orosz / szovjet himnusz (a kettőnek ugyanaz a dallama, szöveg nélkül játszották le).

A beszéd során mindössze egyetlen alkalommal említette Vlagyimir Putyin az Ukrajnában zajló inváziót közvetlenül, bár beszédének számos áthallása volt a "nácizmus elleni harc" kapcsán. Oroszország rendre azt kommunikálja, hogy Ukrajnában is "nácizmus" ellen harcolnak. Elképzelhető, hogy ennek oka a jelentős külföldi delegáció volt - a legtöbb vendégállam (pl. Kína, Dél-Afrika) a háború azonnali lezárását támogatja hivatalosan. Mindemellett 2021 óta először egy NATO-tagállam vezetője is részt vett a parádén Robert Fico személyében.

A beszéd után megkezdődött a katonai alakulatok felvonulása:

a menetben most számos külföldi ország is részt vesz.

Azerbajdzsáni, belarusz, kazah, kirgiz, tádzsik, türkmén, üzbég, egyiptomi, vietnami, laoszi, mianmari és kínai alakulatokat is látni. Az Ukrajna elleni invázió kezdete óta nem vettek részt külföldi katonai alakulatok a moszkvai katonai parádén.

Egyébként a parádén most igencsak jelentős az orosz katonai részvétel is: nagyon valószínű, hogy a Covid előtti óta ez a legnagyobb katonai parádé Moszkvában, ennek apropóját adja a kerek, 80-as évfordulós szám is.

