Eluralkodott a pánik: két atomhatalom összecsapása miatt mindent át kell terveznie a RoCAF-nak

Iszlámábád azt állította, hogy az indiai légierő (IAF) öt modern vadászgépét semmisítette meg az összecsapások során, köztük a kifejezetten modernnek számító francia gyártmányú Rafalékat is. Bár Újdelhi tagadta a veszteségeket, a közösségi médiában terjedő felvételek alapján a világ legnépesebb országa tényleg több repülőgépet elveszthetett a manőver során. Az Eurasian Times cikke kiemeli, hogy egy névtelenséget kérő francia hírszerzési tisztségviselő azt állította, hogy tudomásuk szerint legalább egy, míg az amerikaiak szerint legalább kettő Rafale semmisült meg. Később az IAF egyik vezetője is utalt arra, hogy a „veszteségek a hadművelet részét képezik”, anélkül, hogy kifejtették volna, hogy pontosan mire gondolnak ezzel.

UPDATE: Rafale M88 Engine Debris in BathindaNew & clearer footage has emerged showing debris of the -exclusive M88 engine in , . The discovery reinforces earlier reports of Indian Airforce Rafale fighter jet shot down by Pakistani Airforce during the #Rafale