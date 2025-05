Megszületett a béke: évtizedes véres harcok végére tehet pontot a NATO egyik legerősebb hatalma

Négy évtizednyi harc után úgy döntöttek a törökországi kurd szeparatisták, hogy leteszik a fegyvert. A lépés egyben azt is jelentheti, hogy Ankara képes lehet a regionális hatalmi törekvéseit az eddigieknél hatékonyabban érvényesíteni – számolt be a Bloomberg.

Az 1978-ban Abdullah Öcalan vezetésével létrejövő Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) úgy határozott a kongresszusán, hogy

lefegyverzik és feloszlatják a szervezetet miután tűzszünetet kötöttek a törökökkel.

A szervezet arról volt nevezetes, hogy a kezdeti időszakot követően 1984-től rendszeresen léptek fel akár fegyveresen is a saját céljuk elérése érdekében. A lépés egyben azt is eredményezheti, hogy csökkenni fog a regionális feszültség, mivel a helyi kurdok más országokban található kurd csoportokkal is fenntartották a kapcsolatot, ez pedig Ankara számára komoly problémát jelentett.

Recep Tayyip Erdoğan török ​​elnök korábban az egyik legfontosabb témává emelte, hogy az irányítása alatt végre megoldja az évtizedek óta tartó konfliktust. A harcok az elmúlt évtizedekben tízezres nagyságrendben követelt áldozatokat, az óvatos becslések is legalább 40 ezer emberről szólnak. A török elnök ezzel elérhette, hogy a komolyan veszélyeztető kurd nacionalizmus az eddigieknél is erősebb legyen, ami a regionális hatalmi törekvéseinek segít elő. A NATO egyik legerősebb katonai hatalmát vezető politikus egyben egy komolyabb belpolitikai válságot is átélhetett a közelmúltban, mivel az ellenzék egyre erősebb helyzetbe kerül, azt pedig a fő vetélytársának letartóztatásával igyekezett eloszlatni. A hatóságok lépése országszerte tömegtüntetéseket eredményezett, ekkor tízezrek követelték a nagyobb városokban az elnök távozását.

A lépés előzménye az volt, hogy az alapító-vezető, a bebörtönzött Öcalan az év elején felszólította a PKK-t, hogy tegyék le a fegyvert. Erre még hónapokat kellett várni, de a kurd harcosok végül teljesítették a kérést. Az egyelőre nem világos, hogy a török hatóságok pontosan hogyan fognak a kurd fegyveres erők korábbi tagjaihoz viszonyulni. Felmerült, hogy esetleg szabadon külföldre távozhatnak, illetve az általános amnesztia lehetősége is.

Ezzel még nem lehet azt mondani viszont, hogy Erdogan egyszer és mindenkorra elfelejtheti a kurd kérdést az országban,

mivel az etnikai csoporthoz tartozók főleg az ország keleti, délkeleti részén élnek egy nagy tömbben, amely gazdaságilag jobban elmaradok a nyugati partvidékeknél. A politikai színtéren továbbra is az integráció és a kisebbségi jogok megerősítése marad a fő téma, amely továbbra is téma maradhat Ankarában. Egyes követelések egészen addig mennek, hogy a kurdok identitás és kultúrája már az ország alkotmányában is meg legyen említve, valamint a nyelvoktatás megerősítését szeretnék elérni. Törökország lakossága jelenleg körülbelül 86 millió főre tehető, ebből a kurd etnikumúak részaránya a teljes társadalmon belül körülbelül egyötödét teszik ki.

