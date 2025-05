Zelenszkij először beszélt XIV. Leó pápával – Elmondta, miben állapodtak meg

Zelenszkij elmondta, megköszönte a pápának, hogy támogatja Ukrajnát és népét.

Mélyen értékeljük szavait arról, hogy országunk számára igazságos és tartós békét kell teremteni, és hogy a foglyokat szabadon kell engedni

– tette hozzá.

Vasárnapi szentmiséjében a múlt csütörtökön megválasztott XIV. Leó pápa „hiteles és tartós békét” szorgalmazott Ukrajnában. Az új egyházfő kijelentette, hogy szívében hordozza „az ukrán nép szenvedését”, és tárgyalásokat sürgetett egy „hiteles, igazságos és tartós béke” elérése érdekében.

Zelenszkij bejegyzésében elmondta, tárgyalt a pápával a több ezer, Oroszország által elhurcolt ukrán gyermekről.

Ukrajna számít a Vatikán segítségére, hogy hazakerüljenek családjukhoz

– tette hozzá.

Az ukrán elnök megjegyezte, tájékoztatta a pápát a 30 napos tűzszüneti javaslatról, illetve Ukrajna készségéről a további tárgyalások iránt.

Zelenszkij egyben ukrajnai látogatásra is meghívta XIV. Leót.

Meghívtam Őszentségét, hogy tegyen apostoli látogatást Ukrajnában. Egy ilyen látogatás valódi reményt adna minden hívőnek és egész népünknek. Megállapodtunk abban, hogy kapcsolatban maradunk és a közeljövőben személyes találkozót tervezünk

– írta az ukrán államfő.

I spoke with Pope Leo XIV. It was our first conversation, but already a very warm and truly substantive one.I thanked His Holiness for his support of Ukraine and all our people. We deeply value his words about the need to achieve a just and lasting peace for our country and the pic.twitter.com/4ocbA7jnMK