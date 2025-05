Egészen elképesztő képességekkel bír majd az amerikai F-47-es vadászgép: ezzel vernék Kínát

Egy nyilvánosan közzétett infografikából derült ki a fejlesztés alatt álló csúcsmodern F-47-es amerikai vadászgép néhány tervezett tulajdonsága. Az egyik legfontosabb például, hogy a hatótávolsága 70 százalékkal nagyobb lenne, mint az ötödik generációs F-22 Raptorok esetében, ezzel egyben azt is lehetővé tennék, hogy a kritikus pontot jelentő tankerek és utántöltési pontok távol helyezkedjenek el a frontvonaltól.

Az ígéretek szerint legalább 1000 tengeri mérföldre lesznek képesek, ez 1852 kilométernek feleltek meg.

Összehasonlításul, az F-22 590, az F-35 670 tengeri mérföldre képes.

Ez a képesség különösen az indo-csendes-óceáni térségben jelenthet előnyt az Egyesült Államok számára. Itt Kína folyamatosan fejleszti a saját képességeit, miközben növeli a befolyását. Az elmúlt években egyre többen arra figyelmeztettek, hogy Peking arra készül, hogy megtámadja Tajvant, miközben a saját hatodik generációs képességein dolgoznak a kínai légierőnél. Amennyiben ezen a területen fel tudják venni a versenyt, úgy az Egyesült Államoknak számolnia kell a légi dominanciája csökkenésével vagy megszűnésével. A harci sugár növelése lehetővé tenné, hogy utántöltés nélkül visszaérjen egy F-47-es egy harci bevetésből a bázisra nagy távolságból.

