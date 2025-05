Egyetlen lépéssel komolyan kiverte a biztosítékot Donald Trump: ilyet még egyetlen elnök sem engedett meg magának

Elsőként az ABC News írta meg vasárnap, hogy a katari királyi család egy "égi palotát", azaz egy Boeing 747-8-as típusú luxusrepülőgépet ajándékozna az Egyesült Államoknak. A 400 millió dollár (144 milliárd forint) környékére saccolt közlekedési eszközt Donald Trump a hivatalos elnöki gép, az Air Force One helyett használná hivatali ideje alatt, majd később állítólag a republikánus politikus elnöki könyvtárának tulajdonába kerülne.

A Perzsa-öböl menti olajmonarchia által felajánlott Boeing valószínűleg a legdrágább ajándék lenne, melyben az Egyesült Államok bármelyik elnöke részesült valaha. Példa nélküli mértékét jól mutatja az Axios grafikája, melyen a korábbi elnökök által összesen elfogadott adományok értékével vetik azt össze.

Az ABC beszámolója alapján az ajándékot eredetileg Trump tegnapi katari látogatásán tervezték bejelenteni, és az amerikai elnök februárban már megtekintette a floridai West Palm Beach-i nemzetközi repülőtéren a fényűzően berendezett kétszintes luxusgépet, mely két fürdőszobával, kilenc mosdóval, fő- és vendéghálószobával, több társalgóval, magánirodával, valamint krém és bézs színű bőrülésekkel rendelkezik. A gépet öt héttel ezelőtt a San Antonio-i nemzetközi repülőtérre szállították, ami a Washington Post szerint arra utal, hogy már megkezdődhettek az átalakítás előkészületei.

Az amerikai elnök vasárnap este a Truth Socialön erősítette meg, hogy valóban elfogadja a repülőgépet, amit "nagyon nyilvános és átlátható tranzakciónak" nevezett az amerikai védelmi minisztérium részéről. Hétfőn újságíróknak Trump azt nyilatkozta,

lehetnék hülye, és mondhatnám azt, hogy "Ó, nem, nem akarunk ingyen repülőt". [...] Ez segítség számunkra, mert 40 éves repülőgépeink vannak. [...] Szóval, szerintem ez egy nagyszerű gesztus Katar részéről, nagyon nagyra értékelem. Soha nem utasítanék vissza egy ilyen ajánlatot.

Katar a gépet hivatalosan az Egyesült Államok légierejének tervezi átadni, amely átalakítaná azt, hogy megfeleljen azoknak a biztonsági és katonai előírásoknak, melyek elvárhatók egy elnöki géptől. (Az átalakítás ára nincs benne a 400 millió dolláros összegben). Ezután legkésőbb 2029. január 1-jéig kerülne a Trump Elnöki Könyvtár Alapítvány (Trump Presidential Library Foundation) tulajdonába, az átadás költségeit pedig szintén az amerikai légierő állná az ABC forrásai szerint.

Az állítólagos alku értelmében Trump ezután magánemberként is használhatná a repülőt.

Egy katari szóvivő azt közölte, a két ország védelmi tárcái mérlegelik a megállapodást, és "még nem született döntés."

Az Air Force One jelenlegi flottája egyébként valóban két elöregedett, Boeing 747-200-as típusú repülőgépből áll, melyeket 1990 óta tartanak üzemben. A légierő Trump első ciklusa alatt, 2018-ban szerződést írt alá a Boeinggel ezek lecseréléséről, de a projekt rengeteg késéssel küzd, és a tervezett kiadási plafont is túllépték. A Boeing legutóbbi becslése szerint az új gépek csak 2029-re, Trump második ciklusa utánra készülhetnek el, ami a nyilatkozatai és a tudósítások szerint is bosszantja a republikánus zászlóvivőt. Az elnök Elon Muskot bízta meg, hogy gyorsítsa fel a folyamatot, így a szállítási céldátum legutóbb 2027-re módosult –

bár Trump egyértelművé tette, hogy még idén szeretne új repülőgépet.

A hercehurcára utalt Trump keddi közösségi médiás posztja is, melyben azt állította, hogy a kormányzat átmenetileg használná a katari gépet addig, amíg "meg nem érkeznek az új Boeingek, melyek szállítása nagyon késik."

Az ABC értesülései szerint a Fehér Ház jogászai és az igazságügyi minisztérium előzetesen készített egy elemzést, melyben arra jutottak, a Pentagon jogszerűen elfogadhatja az ajándékot, majd továbbadhatja azt Trump könyvtárának. Pam Bondi igazságügyi tárcavezető ezt egy saját kezűleg aláírt memorandumban is megerősítette, miután David Warrington, a Fehér Ház elsőszámú jogásza tanácsot kért az ügyben.

mások azonban nem ennyire biztosak az ügylet alkotmányosságában.

Ezt az alapító atyák nyilvánvalóan alkotmányellenesnek nyilvánították

- érvelt Chris Murphy demokrata szenátor. A connecticuti politikus az amerikai alkotmány I. cikkelyének 9. szakaszára utalt, miszerint

az Egyesült Államok joghatósága alá tartozó hasznot hajtó vagy bizalmi tisztséget betöltő személy a Kongresszus hozzájárulása nélkül idegen állam királyától vagy fejedelmétől ajándékot, anyagi juttatást, hivatalt vagy címet nem fogadhat el.

Ám Trump szerint, mivel az ajándékot nem ő személyesen, hanem az Egyesült Államok veszi át, ez a paragrafus nem vonatkozik a katari gépre.

Az ABC által megszólaltatott szakértők szerint konkrét megállapodás híján még nem lehet megállapítani, hogy alkotmánysértő lenne-e az alku, de

a jogi problémát elsősorban az támasztaná, ha Trump valóban használná a repülőt az elnöki ciklusa lejárta után is.

Az amerikai törvények szerint a szövetségi alkalmazottak, így az elnök is, csak a 480 dollárnál olcsóbb külföldi ajándékokat tarthatja meg. Az ennél értékesebb darabok a "népnek" szánt ajándéknak minősülnek, melyeket nyilvántartásba kell venni, majd a Fehér Ház erre specializálódott részlege dolgozza fel őket. Az ajándékok végül rendszerint a nemzeti levéltárba vagy az adott elnök könyvtárába kerülnek, mely dokumentációs központként is működik. Ha valami igazán elnyeri az elnök tetszését, megtarthatja a drágább szuvenírokat is, de csak ha megtéríti a piaci értékét.

Dan Weiner, a Brennan Center for Justice munkatársa nem lát törvényszerű módot arra, hogy Trump mandátuma végeztével is használja a gépet anélkül, hogy a szövetségi törvényhozás, a Kongresszus nem adott volna neki erre engedélyt szavazás útján. Arra van példa, hogy egy meggyötört elnöki repülőt vagy helikoptert végül egy egykori elnök könyvtárában állítsanak ki az utókor számára, de fontos különbség, hogy ezeket nem frissen alakították át, és nem lettek utána használatba véve.

A jogi aggályok mellett azonban etikai kérdések is felmerültek az egyezség kapcsán.

Brian Kilmeade, a Fox News műsorvezetője hétfőn arról kérdezte Karoline Leavittet, a Fehér Ház szóvivőjét, nem aggódik-e, hogy a katariak elvárnak majd valamilyen szívességet egy ekkora értékű ajándékért cserébe.

Egyáltalán nem, mert ismerik Trump elnököt, és tudják, hogy csak az amerikai közérdekeket szem előtt tartva dolgozik

- felelte a sajtótitikár, hozzátéve: a jogi részleteket még kidolgozzák, de minden adományt törvényesen kezelnek.

Chuck Schumer demokrata szenátusi vezető nem volt meggyőződve Trump feddhetetlenségéről, és "megvesztegetésnek" titulálta az ügyletet, ami szerinte "első osztályú külföldi befolyásolás extra lábtérrel."

Tovább bonyolítja a helyzetet etikai szempontból, hogy a tranzakciót törvényesnek mondó Pam Bondi igazságügyi miniszter 2020-ban és a 2022-es futball-világbajnokság előtt

katar külföldi lobbistájaként dolgozott az egyesült államokban.

Egyszóval Bondi pár éve még a katari érdekek érvényesülését próbálta elősegíteni az amerikai Kongresszusban, de tevékenykedett a Ballard Partners nevű lobbicégnél is, ahol szintén Katart és több nagyvállalatot, köztük az Amazont képviselte.

Lobbista múltját Laura Loomer, a Trump bizalmasának tartott szélsőjobboldali influenszer is felhánytorgatta Bondinak. Loomer korábban "büszke iszlamofóbként" és "fehér nacionalistaként" beszélt magáról, alábbi posztjában pedig azon Katar elleni vádakra utalt, hogy az olajmonarchia iszlamista terrorszervezeteket pénzelhet(ett), többek közt a Hamászt is.

Imádom Trump elnököt. Golyó elé ugranék érte. De nevén kell neveznem a dolgokat. Nem fogadhatunk el 400 millió dolláros "ajándékot" öltönyös dzsihadistáktól. [...] Ez tényleg sötét folt lesz az adminisztráció megítélésén. Nagyon csalódott vagyok

- elégedetlenkedett Loomer az X-en.

