Elkészült az amerikai szuperfegyver: lehullott a lepel a B61-13-asról

Az amerikai Energiaügyi Minisztérium bejelentette, hogy a texasi Pantex üzemben

elkészült az első B61-13 típusú nukleáris gravitációs bomba.

A fegyver gyártása körülbelül egy évvel a tervezett határidő előtt fejeződött be, ami jelentős mérföldkő az amerikai nukleáris arzenál modernizálásában.

Chris Wright energiaügyi miniszter közleménye szerint "Amerika nukleáris készletének korszerűsítése elengedhetetlen Trump elnök békét erővel programjának megvalósításához".

