Új tüzérségi dandárt állított fel Oroszország, megdöbbentő, milyen fegyverekkel szerelték fel az egységet

Az orosz Telegram-csatornákról származó információ a dandárba beosztott katonáktól származik, az alábbi felvétel állítólag az új egység egyik ütegét mutatja be, az ukrán frontvonal közelében:

Footage of an M1989 Koksan Self-Propelled Howitzer in the Kursk Region - 9th May 2025Source states the piece is from a new unit recently deployed as can be seen. pic.twitter.com/dAulawMEpJ