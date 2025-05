Már csak egyetlen európai ország szegül szembe Donald Trump katonai követeléseivel

Spanyolország az utolsó jelentős NATO-tagállam, amely még nem kötelezte el magát a védelmi kiadások GDP-arányos 5 százalékra növelése mellett, amit Donald Trump amerikai elnök követel a szövetségtől - írta meg a Financial Times

Madrid nyomás alatt áll, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez. A NATO európai ága azt szeretné elérni, hogy már a június 5-i védelmi miniszteri találkozón bejelenthesse: minden tagállam teljesíti majd a célkitűzést.

A diplomaták ezzel igyekeznek egyhangú támogatást szerezni a célkitűzéseknek a június 24-i hágai NATO-csúcs előtt, ahol sokan remélik, hogy

Trump elfogadja a megnövelt kiadásokra vonatkozó ígéreteket és megerősíti az Európának nyújtott biztonsági garanciáit.

Az Egyesült Államok is ráállt a vonakodó szövetséges meggyőzésére: Marco Rubio amerikai külügyminiszter a héten Washingtonban találkozott spanyol kollégájával, és sürgette Madridot, hogy csatlakozzon a többiekhez. José Manuel Albares spanyol külügyminiszter azonban kitérő választ adott, hangsúlyozva, hogy már a jelenlegi 2 százalékos cél elérése is hatalmas erőfeszítést jelent, és a vitának most inkább a képességekre kellene összpontosítania.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök csak ebben a hónapban jelentette be, hogy Spanyolország idén teljesíti a NATO jelenlegi 2 százalékos kiadási célját, miközben egy 10 milliárd eurós védelmi beruházási tervet mutatott be. Korábban a céldátum még 2029 volt.

Mark Rutte NATO-főtitkár terve szerint a szövetségesek vállalják, hogy 2032-ig GDP-jük 3,5 százalékát alapvető védelmi kiadásokra, további 1,5 százalékát pedig kapcsolódó területekre, például kiberbiztonságra és védelmi infrastruktúrára fordítják.

Madrid következetesen azzal érvel, hogy jelentős hozzájárulást nyújt a NATO, az EU és az ENSZ küldetéseihez, amelyek nem jelennek meg a számokban.

Bernardo Navazo, a madridi székhelyű Geopolitical Insights alapítója szerint a spanyol kormány alapvetően elfogadja, hogy 2 százaléknál többet kell költenie, de időt kell nyernie a közvélemény meggyőzésére, mivel az ország hagyományosan pacifista beállítottságú. Navazo szerint a lakosság meggyőzése olyan országokban, amelyek távol esnek Oroszországtól, és ezért nem érzékelnek biztonsági fenyegetést, alapvetően nehéz, és irreálisnak tűnik.

Címlapkép forrása: Portfolio