Drámai időjárás-előrejelzés érkezett: ekkor robbanhat be a pokolian forró nyár Magyarországon

Ahogy azt mindenki érzékelhette is az elmúlt időszakban, az előzetes előrejelzéseknek megfelelően a március elejétől május végéig tartó tavasz Magyarországon igencsak turbulens volt időjárási szempontból. A hőérzet tekintetében legtöbben hidegebbnek érzékelhették a tavaszi évszakot a megszokottnál, azonban az ELTE kutatóinak nemrég megjelent elemzése szerint a

"nagyon hideg" megnevezés legfeljebb a tavalyi évhez viszonyítva helytálló.

A klímaváltozás állapotával és súlyosságával kapcsolatos indikátorok – mint például a történelmi átlaghőmérséklethez viszonyított eltérés egy adott időszakban – jellemzően kontinensek, vagy akár a teljes bolygó adatait veszik számításba, valamint történelmi átlaghoz képest mérik a hőmérsékletet. Ezért annak ellenére, hogy az empirikus tapasztalatainkra hagyatkozva azt mondhatjuk, hogy az idei március és április hűvös volt Európában, valójában a részletes adatok, amelyekben a teljes kontinens adatait is beleszámolják, más képet festenek erről.

Az EU klímaváltozást figyelő központja, a Copernicus Climate Change Service (C3S) havi jelentéseiből kiderül, hogy az európai kontinensen 2025 márciusában az átlaghőmérséklet 2,41 Celsius-fokkal volt magasabb az 1991 és 2020 közötti referenciának számító időszaknál, amivel a valaha mért legmelegebb március volt a mérések kezdete óta. A C3S legfrissebb klímajelentése szerint az idei április a hatodik legmelegebb volt a kontinens történelmében.

Lévén, hogy a május még nem ért véget, a hónap adatairól egyelőre nem készültek összegzések, tehát a 2025-ös tavaszt még nem tudjuk teljes egészében megítélni.

Ahogy arról az elmúlt hetekben több időjárással kapcsolatos elemzés is beszámolt, az idei tavasz végén Európa jelentős részén - főleg a kontinens keleti régióiban - nem köszöntött még be a kora nyárra jellemző kellemes hőmérséklet. A térképes előrejelzések azt mutatták, hogy

az elkövetkező időszakban is kettéosztott marad az idő, keleten a szokásosnál hidegebb, nyugaton pedig az átlaghoz közeli, fokozatosan melegedő időjárással.

A Severe Weather Europe nevű meteorológiai szakblog hosszú távú időjárási modelleken alapuló friss elemzéséből kiderül, hogy a fenti állítás igaz lesz a tavasz hátralévő utolsó hetére is májusban. A térképes adatok alapján látható, hogy az elkövetkező héten a kontinens egészén az átlagosnál hidegebb időjárás lesz jellemző.

A fenti térképen az is látszik az északi régiót elnézve, hogy miközben az európai kontinens több térségében is hűvösnek érezhettük az idei tavaszt, Izlandot az évszakhoz képes drámai hőség sújtotta az elmúlt időszakban. Május 15-én mérték a szigeten a valaha volt legmelegebb hőmérsékletet, 26,3 Celsius-fokot.

Warmest May day on record in Iceland at 26.3°CA temperature virtually impossible without climate change pic.twitter.com/4xViGv17Wj