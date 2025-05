Donald Trump egyértelműen megtette a tétjeit a NATO keleti bástyájában: bevetésre küldte a jobbkezét is

Kristi Noem kijelentette, az Egyesült Államokban "látta, hogyan kormányoznak a szocialisták, olyanok, mint például Varsó főpolgármestere", akiből – mint fogalmazott – "vezéralakot faragtak". Amennyiben Rafał Trzaskowski elnökké választják,

a félelemkeltés lesz a kormányzásának és szabadságellenes programja végrehajtásának eszköze

- mondta Donald Trump kormányának prominens tagja.

Számít, hogy milyen a vezetés, ezért fontos, hogy Lengyelországban igazi vezetőt válasszanak. Ti lesztek azok, akik visszahódítják Európát a konzervatív értékek számára

- tette hozzá Noem.

Ha a lengyelek olyan államfőt választanak, aki együttműködik Donald Trump amerikai elnökkel, akkor "a lengyel nemzetnek lesz egy hatalmas szövetségese, aki segíti küzdelmüket az értékeiket nem osztó minden ellenségükkel szemben" - állt ki az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) elnökjelöltje, Karol Nawrocki mellett az amerikai belbiztonsági miniszter a kelet-lengyelországi Rzeszówban.

Polands presidential election is less than a week away. , met with US Secretary of Homeland Security today. s first meeting in Poland is underway. Momentum is on our side! As President said to Nawrocki: YOU WILL WIN! @NawrockiKn