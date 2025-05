Kijevben kitalálták, mivel lehetne rábírni Putyint a béketárgyalásra

Az orosz Gazeta számolt be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szavairól, aki azt szorgalmazza, hogy jöjjön létre egy hármas csúcstalálkozó vele, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Ukrajna készen áll bármilyen formátumú tárgyalásra, mind technikai szinten, mind az államfők szintjén, beleértve egy háromoldalú találkozó lehetőségét Donald Trump, Vlagyimir Putyin és saját maga részvételével

– írta közleményben Zelenszkijre utalva Kijev közleménye.

Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy helyszínnek a semleges Svájcot javasolja – egészen pontosan Genf városát –, bár kiemelte, hogy még fontolgatják a további helyszíneket is. Korábban a Vatikán merült fel, ám ezt a lehetőséget sz oroszok elutasították. Igor Bruszilo, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője viszont elmondta, hogy Kijev nem tervezi elismerni az oroszok által elfoglalt délkelet-ukrajnai területek elcsatolását. Kijevben azt remélik, hogy egy ilyen nagyszabású hármas találkozó végre tárgyalóasztalhoz tudja ültetni Vlagyimir Putyint. Az ukrán vezető azt is elmondta, hogy lényegében bármilyen formában hajlandó leülni az orosz államfővel. Szerinte egyébként ilyen esetben az Egyesült Államoknak amolyan megfigyelő szereppel vehetne részt.

A biztonsági garanciák és az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatban is merültek fel kérdések. Előbbire azt válaszolta a kijevi politikus, hogy ebbe szeretné az európaiakat is belevonni, szeretné, ha ők is biztonsági garanciákat nyújtanának. Utóbbival kapcsolatban erőteljesen fogalmazott:

Ez biztosan nem az oroszokon múlik. Az EU-n múlik. És erről szeretnék velük beszélni.

Legutóbb május 16-án lett volna a nagy találkozóra lehetőség, akkor a moszkvai delegáció a törökországi Isztambulban találkozott Kijev küldöttjeivel, ám akkor az orosz elnök nem utazott el a találkozó helyszínére. Volodimir Zelenszkij egyébként ekkor a közeli Ankarában tartózkodott, ahol Recep Tayyip Erdogan török államfővel tartott megbeszéléseket. Szintén a térségben volt ekkor körúton Donald Trump is, aki el is mondta, hogy adott esetben hajlandó Isztambulba utazni. A nagy találkozó akkor elmaradt.

