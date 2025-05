Szupermodern Szu-75 „Checkmate” vadászgépekkel idegesítheti Moszkva a NATO-t

A Szovjetunió idején a mai Fehéroroszország fontos központ volt a vadászgépek gyártásában, ám a hatalmas ország felbomlását követően ez teljesen megszűnt. A mostani lépéssel a sok évtizeddel ezelőtti „hagyományos” gyártás térhet vissza az országba. A döntés egyben azt is eredményezheti, hogy

Minszk lehet az első külföldi felhasználója az ötödik generációs orosz vadászgépeknek, amelyek így sokkal közelebb kerülhetnek a NATO területéhez.

A Moszkva által az amerikai F-35-ös vadászgép vetélytársának szánt könnyű lopakodó vadászgép jelenleg a legmodernebb technológiát képviseli a beszámolók szerint. A lopakodó technológiát az Szu-57-estől vették át, 1,8-2 Mach sebességre képes, a hasznos teherbírását 7400 kilogrammban határozták meg és akár 3000 kilométeres hatótávolságra is képes. Kiemelt figyelmet fordítottak a tervezéskor a modern radartechnológiára, a mesterséges intelligencia beépítésére. Elmondások szerint sokoldalúan bevethető, képes légi, földi és tengeri célpontok elleni támadásra. Kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a légiharc során is alkalmazható legyen.

Az egymotoros gép fejlesztése viszont egyelőre még korai szakaszban van, az első próbarepülések várhatóan 2025-ben kezdődnek meg. A prototípust 2021-ben mutatták be Dubajban, a fejlesztés pedig tükrözi Moszkva azon szándékát, hogy új piacokra törjön be a modern haditechnológiájával. A közös projekt Fehéroroszországgal egyben azt is jelenti, hogy máris megvan az első külföldi felhasználó, mivel az egyik elkészült gépet Minszkbe szállítják, ahol a gyártáshoz használják majd fel. A cikkben azt írják, hogy az Szu-75 „Checkmate” l

egnagyobb előnyét a költséghatékonysága és a modularitása adja, mivel elmondások szerint 30 millió dollárnál is kevesebbért gyártható le.

Moszkva továbbá azt reméli, hogy Minszk bekapcsolódása a projektbe tovább csökkentheti a kiadásokat.

Az Army Recognition szerint amennyiben Fehéroroszországba telepítik a bevetésre kész csúcsmodern ötödik generációs vadászgépeket, az súlyosan veszélyezteti a Suwalki-folyosó néven emlegetett keskeny határszakaszt. Ez az a rész, amelyet a legtöbb szakértő a NATO és Oroszország között potenciális háborús zónaként emleget, mivel ez a sáv választja el Fehéroroszországot az orosz exklávétól, Kalinyingrádtól. A hírek szerint több ország is kifejezte már az érdeklődését az új vadászgép iránt, úgy mint Vietnam, India, Algéria vagy az Egyesült Arab Emírségek, ám eddig egyelőre egyetlen hatalom sem rendelt ezekből.

Címlapkép forrása: Kremlin.ru via Wikimedia Commons