Itt vannak a felvételek: így pusztította el Ukrajna az oroszok stratégiai bombázóit

Drámai veszteségekről értesülhettek vasárnap a Kreml vezetői, mivel a Kijev végrehajtotta a 2022 óta tartó háború eddigi talán legvadabb akcióját. A bejelentés szerint az ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) már nagyon régóta tervezte a műveletet, amellyel mélyen Oroszország területén belül támadnak rá a kulcsfontosságú támaszpontokra, ahol megsemmisítik a stratégiai bombázókat. A terv átütő sikert aratott, rengeteg felvétel árasztotta el a közösségi médiát, amelyben lángoló gépek láthatóak. Az ukrán katonai bloggerek valóságos örömünnepbe kezdtek a támadást követően:

A műholdfelvételeken az látszódik, hogy egy nappal az akciót megelőzően a két említett légibázison hány repülőgép tartózkodott. Moszkva hatalmas számban tartotta itt a nukleáris csapásra is képes stratégiai bombázóit:

️ Satellite images of the airbases' status a couple of days ago, - AviVectorBelaya (31.05):️7 Tu-160;️6 Tu-95MS;️2 Il-78M;️6 An-26;️2 An-12;️39 Tu-22M3;️30 MiG-31.Olenya (26.05):️11 Tu-95MS;️5 An-12;️40 Tu-22M3.At least 2 more airbases were also pic.twitter.com/zrefGmsfHe

A Belaja támaszponton a hírek szerint

összesen 92 darab repülőgép volt, míg Olenyán 56. Nem tudni pontosan, hogy ezekből mennyi pusztult el, vagy sérült meg súlyosan, egyelőre 40 körüli számról beszélnek,

ami így is Oroszország eddigi legsúlyosabb veszteségei közé tartozik a 2022-es invázió kezdete óta.

Az ukránok drónindító kamionokat használtak az akcióra, ezek legalább 4 esetben is sikerrel jártak, azonban a felvételek szerint ennél is nagyobb pusztítást végezhettek volna, ám a beszámolók szerint volt legalább kettő olyan, amely nem tudta teljesíteni a küldetését.

Another Ukrainian FPV drone truck failed to reach its destination.This is the second failed truck.4 other trucks reached their destinations and carried out the attacks. pic.twitter.com/tetpp3Ok0I