Szorul a hurok Szuminál, megállíthatatlanul tör előre az orosz hadsereg

Arról már tegnap az orosz védelmi minisztérium is beszámolt, hogy Andrijivkát elvesztette Kijev, ám ezt az ukránok egy darabig még nem ismerték el. Most azonban az ukránpárti, OSINT (nyílt forráskódú adatokból dolgozó) elemzőoldal is arról beszél, hogy az említett település mellett Vodolahi is orosz kézre került.

Az események arra utalnak, hogy a térségben Moszkva fokozza a nyomást a térségi központon, Szumin, amelyet immár a hagyományos tüzérségi eszközökkel is elérhet az orosz hadsereg. Mindezt érdemes egyelőre óvatosan kezelni, mivel a frontvonaltól való távolság nem azt jelenti, hogy Moszkva odáig tolja az értékes fegyvereit, ehhez valószínűleg nagyobb területet szeretnének megszerezni, hogy a vonalaktól távolabb, rejtve tudjanak dolgozni a tüzérségi eszközök.

A DeepState arról számolt be, hogy Jablunivka körül is nyomulnak az oroszok szintén Szumi megyében, valamint Dilijivkánál, Torecktől északra donyeck megyében.

