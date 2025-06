Putyin könyörtelen megtorlására vár a világ, megint akciózott az ukrán titkosszolgálat - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Portfolio 2025. június 05. 15:37

Északon és keleten is nagy erőkkel támadnak az oroszok: Szumi térségében Kindratyivka, Donyeckben Ridkodub orosz kézre került. Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel: megtorlást ígért az orosz bombázóflottát megtizedelő Pavutyna (Pókháló) hadművelet miatt. Közben az ukrán titkosszolgálatok jelentették: felrobbantottak egy orosz Iszkander-rendszert, illetve valószínűleg egy vasútvonalat is Oroszország területém belül. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap bejelentette, hogy hajlandó személyesen is találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, immáron akár tűzszünet nélkül is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.