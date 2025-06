Brutális légicsapásokkal esett egymásnak Ukrajna és Oroszország, pótolhatatlan veszteségek keletkeztek - Háborús híreink szombaton

Portfolio 2025. június 07. 09:37

Hatalmas drón- és rakétatámadás érte Ukrajnát péntekre virradóra, amely kemény válasz Ukrajna hétvégi nagyszabású, 1,5 évig tervezgetett sikeres hadműveletére, amelyben több értékes orosz repülőgép is megsemmisült. Ukrajna maga is jelentős dróntámadást indított Oroszország ellen, egy olajfinomítót és egy katonai üzemet is csapás ért, délután pedig Moszkvát támadták drónokkal. Az orosz-ukrán háború legfontosabb eseményeiről ebben a cikkünkben számolunk be a nap folyamán.