Ukrajna állítólag leszedett egy orosz Szu-35-ös nehéz vadászbombázót - Videón a lángoló roncsok

Az ukrán katonai vezetés a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül jelentette be, hogy

2025. június 7-én reggel sikeres légierő-művelet eredményeként lelőttek egy orosz Szu-35-ös vadászgépet kurszk megyében.

A közlemény további részleteket nem tartalmazott. Az orosz erők egyelőre nem reagáltak az esetre, a Reuters pedig nem tudta független forrásból megerősíteni a jelentést.

Ugyanakkor az X-en megjelentek olyan felvételek, melyek állítólag a lezuhant Szu-35-ösről készültek ma reggel:

Footage of a Russian Air Force Su-35 fighter burning on the ground after a successful shootdown over Kursk by the Ukrainian Air Force. pic.twitter.com/8yKDgHfVph