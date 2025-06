Egymást sorozzák drónokkal az oroszok és az ukránok - Háborús híreink hétfőn

Portfolio 2025. június 09. 11:53

Egyre több jel mutat abba az irányba, hogy elindult a régóta emlegetett nyári orosz offenzíva Ukrajnában, hiszen több helyen is az orosz csapatok előretöréséről hallani híreket. Moszkva szerint a háború alatt első alkalommal törtek be Dnyipropetrovszk régióba, de az ukránok ezt cáfolták, emellett Szumi városát is megközelítették vasárnap az orosz csapatok.