Megint mélyen orosz területen mért csapást az ukrán hadsereg

Ukrajna 800 mérföldre (mintegy 1200 kilométer) orosz területen belül mért csapást egy elektronokai cég raktárára, mely drónokhoz gyárt alkatrészeket – közölte az ukrán hadsereg hétfő reggel. A jelek szerint Kijevnek ma már nem okoz gondot mélyen behatolni ezekkel a csapásokkal orosz fennhatóságú területekre.

Moszkvától mintegy hétórányi autóútra van az a gyár, melyre csapást mértek az ukrán drónok, emiatt átmenetileg fel kellett függeszteni a termelést – írja a Sky News a régió kormányzójára hivatkozva.

A beszámoló szerint a mostani az egyik legmélyebben végrehajtott ukrán támadás a háború több mint három éve alatt.

Ukrán beszámolók szerint a dróntámadás jelentős tüzet okozott az érintett gyárban. A támadás oka az volt, hogy az üzemben támadó drónokhoz, légi rakétákhoz és precíziós fegyverekhez szükséges navigációs berendezéseket készítenek.

Az orosz védelmi minisztérium azt hagyományosan nem közli, hány drónt lőttek ki az ukránok, most is csak annyit jelentettek be, hogy két eszközt lelőtt az érintett régió felett a légvédelem.

