Akkora a baj, hogy Oroszország elővette legendás helikopterét: kiderült, mi lett az akció vége

Az alábbi felvételen a legendás „Leopard-gyilkos”, a Kamov Ka-52 „Alligator” harci helikopter egyik drón-elfogása látható. Ugyanakkor a rövid videón szembetűnő, hogy a Ka-52-es relatíve közelről három Igla légvédelmi rakétát is útnak indít a célpontja ellen,

ugyanakkor csak az utolsó talál, míg kettő elvéti a célpontot.

Russian Kamov Ka-52 attack helicopter being employed as a drone interceptor during one of the recent Ukrainian attacks on targets inside Russia.While chasing a Ukrainian OWA-UAV, the Ka-52 fires at least three Igla anti-aircraft missiles. The first two shots are clear misses, pic.twitter.com/ozp1cXsac6